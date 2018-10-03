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﻿伊仁絮語——舉世無雙開齋在望

2018-10-03 列印
　　第三場「舉世無雙」上仗復出即跑田草千四，只負於較賺步速的「喜得福」及「同歡樂」得第三，表現甚為理想。此駒在去年十一月曾渡江試閘，結果輕鬆跑第二，加上本身出自「勝利喝采」，在港同父馬有谷草一哩特佳的「明月光」及擅跑長途的「乘勝追擊」，故預期今仗增程應合適。今次排四檔起步，早段可望跟前取得遮擋，開齋在望。

　　第四場「問鼎高峰」上季尾三仗更集中在沙田出擊，矢志減分。今仗終於重返四班作賽，級數較對手為高，而且強配潘頓，絕對是如虎添翼，過往三戰四班谷草千二獲兩冠一殿，值得捧場。

Ian
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