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﻿翠絲過兩關——八太子南莊加寶

2018-10-03 列印
　　楊明綸雖然久未取勝，但今夜座騎多具實力，料可開齋破悶局。

「南莊加寶」上季贏谷草其實難度頗高，一匹初戰谷草的馬，走大外疊轉彎之餘，直路上還要從後追上，若非是谷草性能特佳之馬，肯定不能勝出。上次初出跑一哩可視作熱身，今次再戰贏馬路程，取勝可期。

　　「八太子」上仗可視作無跑過，直路初楊明綸本想移出中路追趕，偏偏被對手壓回內疊，隨後又遇大塞車，然而末段數十米稍為望空，卻見自動撲前，明顯狀態已備，只是際遇欠佳才落第而回，今場只要能發揮出正常水準，必可一爭。

珊翠絲
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