﻿協勝神駒潛藏豐

史卓豐前晚騎「舉世無雙」贏馬後，獲高伯新大讚發揮出色，並指屬馬房團隊成員之一。果然周日沙田賽事，雙方有「協勝神駒」攜手出擊。「協勝神駒」早已交由史卓豐操練，今次復出跑贏馬途程田草千四米，騎者昨晨接受訪問時坦言，「協勝神駒」將是今戰其爭取頭馬的最大希望。



「協勝神駒」在外地兩戰兩勝，購入價當然高昂。而來港後，即使上季初出熱倒，但再出即贏馬補中，證明確具潛質。今季馬兒踏入四歲，可期續有進步，而高伯新早於上月初便交此馬予史卓豐過檔，連操多課後，終於在周日作復出首戰，角逐尾場三班千四米，史卓豐分析說︰「自從我接手『協勝神駒』的操練後，這個多月以來，我感到牠不斷地成熟進步，狀態亦逐步提升，即使今仗是休後復出，但牠勢會以良好狀態迎戰。而今仗牠在二班出戰，對手較上季贏馬時更強，但只負一一七磅迎敵，以及排到有利三檔，形勢上依然有利，『協勝神駒』當有望為馬主、高伯新和我帶來頭馬。」



其他座騎方面，第八場偉廄「爪皇轟天」上季至今屢拼不逞，周日將轉戰田草千二米，史卓豐表示此馬已嘗試跑不同途程及場地，即使未能贏馬，但卻所負不遠，反映應具競爭力，今季踏入五歲全熟，只要找到合適途程和跑法，便有望突破。昨日史卓豐繼續策騎該駒出試，課後他表示感到馬兒的狀態保持，今次跑草地短途，希望自二檔起步後，能夠擺在較前位置，為牠爭取在港的首場勝仗。



最後，史卓豐表示第五場方廄「領闖者」的情況，跟「爪皇轟天」相似，只待狀態操起及找到合適跑法，便有出頭機會︰「『領闖者』上場跑谷草千二米，落後頭馬只兩個多馬位，相隔一個月後，周日列陣於田草千四米，將是牠另一個爭取突破的機會，若能走入前列就最好不過。」



特約記者︰文傑