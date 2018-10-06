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﻿馬場浮世繪——從化運馬作業周三全面恢復

2018-10-06 列印
　　十月一日中國國慶，香港只有一天假期，但在內地卻是全年最重要長假之一，部分政府部門放假一星期，當中包括邊防及海關部門。因此過去一個星期，所有往來沙田和從化馬場的馬匹運輸工作均全部暫停，待至周三才會全面恢復， 屆時將有超過二十匹賽駒由沙田運往從化，翌日亦有相若數目的馬匹在由從化運港，由於運送馬匹數目太多，馬會有可能要從其他部門抽調人手作出協助。

馬場浮世繪
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