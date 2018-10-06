﻿好腳頭操勇勝望高

目前在騎師榜排第二位的田泰安，明日騎足十場，其中羅廄的「威勢之寶」上季在他胯下八戰得兩冠一亞四季，只有一場不入三甲，今次此駒季內復出角逐最正宗的泥地一哩，田泰安指馬兒年紀非輕，而且上季多番拼搏後，目前評分已漸近飽和，不過勝在跑泥地賽實在出色，只要早段步速夠快，便有望在末段憑後勁挑戰對手，走入三甲一席絕不出奇。



田泰安接着提到，同樣是由羅富全訓練的「好腳頭」今仗作季內初出，但賽前準備充足，上月兩次試泥閘均走勢不俗，目前狀態已經回勇。此駒過往曾休後復出贏馬，跑泥地此程亦有好賽績支持，今次同場對手實力不算太突出，將是爭勝分子。



最後他表示苖廄新馬「超新星」質素良好，可是今場初出，狀態和成熟程度均未十足，排十檔也不算有利，只能望憑質可走得接近。



特約記者：文傑



