﻿深思熟慮——海都名門 挑戰成全寶

跑了一個月賽事，練馬師頭馬分布平均，騎師榜則潘頓贏了十三場，暫比第二、三位之田泰安及利敬國多贏七場，算是一枝獨秀，亦屬意料中事。較特別一點是，潘頓之入Q率剛好達五成，亞軍亦比頭馬多，反而季軍則極少，只得兩場，如此數據持續，將來若看好潘頓一匹座騎，寧作Q膽拖心水腳，不必大注補P，因為數字上潘頓是「唔入Q多數無影」。



周日本地賽事戲碼平淡，晚上轉播的法國凱旋門大賽則相當精采，是晚焦點將集中在馬后「成全寶」身上，此匹馬后上仗久休十一個月復出，出戰泥地三級賽四駒在陣，結果末段輕描淡寫拋離「晶瑩汪洋」，盡顯馬后風範。今仗最大考驗將是負磅，因轉四歲後需要比去年多負七磅，對手亦比剛仗強，要能成功衞冕，則非要有早幾年「卓芙」之質素不可。今仗最大對手必屬崔氏家族名下之「海都名門」，此匹三歲雌馬實力仍未見底，血統上由廿多年前其祖母「海都市」至九年前其父「海都之星」均贏凱旋門大賽，如今若第三代也能奪標，則屬一時佳話。



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