﻿勝在有方——紅駿之星再贏千四

第四場五班一四○○米。「好運齊來」的優點有三：首先是季內已熱身；其次是熱身一仗在千六米以超快步速狂放仍得第四；第三是上仗前曾往從化，而沈廄已有不少例子是馬匹由從化回港後，表現可持續地好。 另一方面，「好運齊來」當然亦有缺點或疑點：第一是上仗能夠順利放頭，因對手多是中長途馬，可是今仗同場不無中短途快馬，未必可重施故技；而即使早段可前領或跟放，在早段有幾駒鬥搶之下，隨時再造出快步速，或會再次埋不到尾。 「好運齊來」今仗是否值博，很視乎對疑點是否有合理解釋或解決方法。 首先，「好運齊來」上季雖從未上名，不過在上季471場次四班千四米，在步速較標準快逾0.8秒之下，此駒沿途跟前守在...

2018-10-07