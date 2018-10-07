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﻿勝在有方——紅駿之星再贏千四

2018-10-07 列印
　　「紅駿之星」前季輕勝五班千四後，上季於同期走二疊能彈離忠心準繩之「安喜」和其後能加添三捷之「佳運來」，當時已進步至四班中上級水準。其後遇強組於劣勢下輸給超班馬「美麗寶貝」和「放眼量」，而氣走實力指標「紅麗舍」，確認走外疊常衝得勁。最近於泥地千二於內疊路段成為鴛鴦地受害者也追得接近之殿軍，結合近五季同父馬跑泥地十七戰全落第，證明用十磅生合拍。今開氣後回到最佳路程，喜遇對手奇弱，負輕磅於二疊跟四五位，直路望空後又可展現強橫後勁而第四度贏千四。

　　「帝勝之星」上季可在千四米六度入三甲，雖未出頭，但整體演出算準，有四班中級路程專家分量。剛戰步速不利下於谷草跟跑，鄰近對手「中華壹號」、「艦長天下」和「索先生」再出紛紛有好走勢，原來水準不差。開氣後回到較佳路程，如有空位可衝入Q腳。「幸運精選」剛戰慢步速稍不利下，末段追勢尚不差，血統有長力，四歲PPG有進步便可入圍。

方駿暉
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