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﻿翠絲過兩關——得勝駒威力名城

2018-10-07 列印
　　「得勝駒」上季一出即勝，可惜其後未能再捷，可能有人會認為牠質素普遍。但事實上，幕後一早以今季的四歲大賽為目標，因此馬兒上季只得三歲，並不急於催谷，此舉實屬好事。今仗此駒季內初出，賽前備戰充足，更強配潘頓操刀，勢可先聲奪人，贏回一仗。

　　「威力名城」上季首戰在不擅長的谷草取得一席殿軍，與其餘兩次谷戰均大敗作推敲，有理由相信牠久休復出最具威力。查上季551場次，賽前休息了兩個多月，結果也三甲上名，再度確認休出的威力。今戰季內初出，並且降班爭唯一贏馬路程，不可不捧！

珊翠絲
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