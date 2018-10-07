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﻿伊仁絮語——火天大有看高一線

2018-10-07 列印
　　第一場「火天大有」今季已兩度上陣，表現不過不失，上仗出爭谷草千八米，沿途受制於慢步速，最終後上不及得第四。今改由楊明綸主轡，人馬合作曾奪頭馬，予人信心保證。這匹出自「勝利喝采」的五歲英國馬，向來較為慢熱，季內經過兩仗熱身，狀態必有所提升。上季此駒跑田草八米曾擊敗「天胆」，級數夠高，今場主要對手有「潮州小子」及「皇牌」，但本身排在有利的一檔，憑藉彈性跑法，值得看高一線。

　　第四場「洪荒駿駒」上仗成為熱門，可惜出閘緩慢導致失地太多，最終跟跑而回。但回顧上季，此駒曾以前領策略擊退「笑傲非凡」、「荷蘭風車」及「天賦致寶」等實力馬告捷，翌仗亦能跑入亞軍，演出極穩定。由於過程拼搏不多，五歲馬可望仍有上升空間。若李寶利能把握早段，避免不必要的擠阻，有力討回前失。

Ian
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