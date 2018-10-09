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﻿馬場浮世繪——杏目力圖圓雌馬三冠

2018-10-09 列印
　　香港馬會定於十月月十四日（星期日）從日本京都競馬場轉播秋華賞賽馬日其中六場賽事來港，並設立彩池接受投注。

　　秋華賞（2000米一級賽，只供三歲雌馬參加）於1996年首辦，以取代女皇伊利沙伯二世紀念盃，成為日本雌馬三冠大賽的尾關賽事。今年迅速冒起的新星「杏目」，上兩仗連勝一級賽櫻花賞（日本一千堅尼大賽）和優駿牝馬（日本橡樹大賽），今仗有望繼2012年的「貴婦人」之後成為首匹取得雌馬三冠大賽大滿貫的賽駒。

　　秋華賞的最後宣布出賽馬匹名單及排位，將於十月十二日星期五公布，而其餘五場賽事的詳情，則於十月十三日星期六在馬會網站公布。

馬場浮世繪
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