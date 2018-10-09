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﻿馬場浮世繪——四駒周四運港趕出賽

2018-10-09 列印
　　十‧一黃金周之後，明天早上將恢復由沙田運馬到從化馬場，屆時將有二十二駒啟程，然後翌日早上又有二十七駒由從化運回香港，其中蔡廄「邊個邊個」、「請跟我來」和「飛霞」，以及偉廄「友享友賞」等駒，將趕及在本周六沙田日馬出賽。

馬場浮世繪
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