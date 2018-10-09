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﻿輝灑自如——馬主體驗自己入貨

2018-10-09 列印
  本文見報之日，筆者正身處澳洲黃金海岸，參與神奇百萬兩歲馬試跑拍賣會。雖然兩歲馬拍賣會的規模，一般不及周歲馬拍賣會大，但因為有一段二百米的試跑可供參考，加上馬身多已成形，比較易於判斷型格，而且購入後毋須久候便可運港作賽，所以普遍受香港馬主歡迎。

　　今次與筆者同行的，有兩位是首次中籤的香港馬主，並打算會在拍賣會中揀馬競投，嘗試一手一腳購馬的經驗，我當然也會就他們的選擇給予意見，並協助一切行政上的需要。

  我從來認為馬主能夠參與購馬的過程，對於提升其對賽馬的興趣有莫大幫助。也別以為萬一購入不堪成就的馬匹，會令馬主泄氣。如果真正喜歡賽馬，反而會從中吸取教訓，從失敗的經驗中找尋成功竅門，這幾年我便見過不少例子，最終贏到頭馬的喜悅，非筆墨所能形容。

朱鎮輝
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