﻿勝在有方——贏科超影征服三班

「贏科超影」上季於四班負重於谷草一哩賺快步速後上取勝，回到三班只能近而無威脅，應是當時尚未完全適應水土。今季一出即贏四班，步速不算快，仍能以終極時速22秒98，將總時間拉快至比尾三場之二班頭馬僅慢不足半秒，末段則比同晚二、三班頭馬和同樣走外疊之入圍馬「南莊加寶」快得多，看直路初段已出頭，末段只打兩鞭便彈離同樣賺有利路段之「紫電明珠」，後駒已再勝，屬出色頭馬。最近同類自購馬「安喜」上班也再上名，此匹四歲愛爾蘭馬在外地只跑三仗，可憑進度後上征服三班。



「星運判官」上季贏完四班後，回到三班仍能以終極時速23秒14克服慢步速劣勢，而跟賺盡之「幸運時代」串Q，證明必夠三班。剛戰於不利之內疊路段取位欠暢順也見走勢不差，開氣後回到最佳路程可威脅。



方駿暉