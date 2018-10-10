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﻿翠絲過兩關——亮先生睡眠大學

2018-10-10 列印
　　「大武士」及「亮先生」兩駒上季賽績相若，均曾兩勝三班直路賽。今回一同升班出戰谷中最短途，前駒負磅較重，後駒則負輕磅，看來仍以後駒機會較高。雖然同場有「積極皇」及「實力飛駒」兩匹路程專家在陣，可是牠們的評分均處高位，在有一定疑點之下，「亮先生」負輕磅兼排一檔，大有可博之道。

　　「睡眠大學」上回出戰谷草一哩，與牠一同在直路從外疊追趕的「南莊加寶」、「動力飛鷹」及「勇敢傳說」，上周一起包辦三重彩，水準有保證。「睡眠大學」熱身後再攻同程，必拼有機。

珊翠絲
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