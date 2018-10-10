﻿伊仁絮語——正氣凜然冷門值博

第三場「正氣凜然」在港九戰無功，但上季曾兩度交出走勢，特別是746場次，該役受制於最外檔，沿途被頂在外疊競跑，直路早段仍居後列，末段衝刺凌厲，最終負於「及時行樂」與今季已取得頭馬的「軒轅齊飛」，同時擊退了「帝勝之星」，伸算在四班必有班利。上季此駒曾出戰谷草短途，表現尚可，季內經一場熱身後，狀態應會更進一步，今仗大幅改動配備，似有出擊意圖，冷門值得一博。



第八場「健康美麗」上仗跑沙田千四米亦上名，反映級數不俗，本身體重只得千多磅，但鬥心強悍，昔日在澳洲兩戰未逢敵手，來港後四戰亦有走勢，今改由手風轉順的李寶利策騎，並排內檔起步，同場「贏科超影」及「星運判官」無疑是勁敵，但前駒的質素可說是全組最高，身形較小之馬，狀態容易操起，可繼續捧場。



Ian