﻿重點出擊——寶正寶鬥志如虹

賽馬比併不一定優勝劣敗，相信多數人都會認同，尤其香港的賽事模式，往往是緊咬步速較有利，故常見許多歐洲騎師來港都一籌莫展。像剛戰尾場的二班千四米，頭三段59秒44，比起較早場次的五班賽，由「樂多福」所造的58秒75慢了近七線，試問後追馬怎可憑最後四百米反先？



第一場四班千八米，看來亦是沒有的步速場合，能跟守前列應是「寶正寶」。單看評分，此駒現較前季勝時僅低八分，對一匹八歳老馬而言，看不出有何着數。但回看上仗季內初出所遇對手，「鴻圖機會」、「共創更好」、「快閃的」和「紅麗舍」再出都有表現，本身最後四百米嚴重受阻，且直路沿內欄走不利場地，根本從無發揮。今仗稍具前跟力得廄侶「玩得喜」，除非出現自相殘殺局面，否則「寶正寶」應佔便宜，久未交代之馬鬥志如虹，乘對手不多可破悶局！



安西教練