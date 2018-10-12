﻿馬場浮世繪——莫雷拉日本考試不及格

前香港冠軍騎師莫雷拉，於上周二參加日本中央競馬會的騎師考試，首部分試題內容有關賽事條例，全部問題均以英語作答。然而，莫雷拉昨日接獲通知，其考試未能取得及格成績，而他可以申請在明年一月三十日再次參加考試。



莫雷拉於昨日下午作停賽前一戰，在大井競馬場出戰一場二級賽事，他在接受記者查詢時坦言，今次考試「肥佬」令自己在日本長期發展的計畫受挫，確實感到非常失望，不過他會以平常心看待此事，現時首要任務是完成與日本中央競馬會的合約，其合約將於本月底正式屆滿。



同時莫雷拉亦已另外申請，由十一月初至十二月十日在日本客串，目前只待日本中央競馬會批准，他會利用這段期間，與家人詳細研究個人未來計畫，屆時才有最終決定。



馬場浮世繪