﻿張氏理論——日本馬圈情迷法國

上星期日凱旋門大賽，日本參賽馬「關鍵一擊」因實力太弱為巨冷，陪跑回來是意料中事，而同日再有另外兩匹日本馬角逐一級賽，都是無功而還，老張不明白為甚麼日本馬圈對法國賽馬是如此熱誠。因為多年來日本馬西征，九成都是到法國，反而較少到賽馬發源地英國。論氣派，英國賽馬更勝一籌，凱旋門大賽當然重要，但英國之英皇喬治六世及伊利沙伯皇后錦標，一樣是最重要之一哩半草地一級大賽。



日本馬圈情迷法國，由騎師方面也可見到，法國的柏兆雷是第一位被邀請到日本客串的名騎師，而目前可於日本長期策騎的兩位外來騎師，一位是法國騎師李慕華，另一位是於法國策騎之意大利騎師杜滿萊。



不過多年來被購入到日本配種的馬，幾乎全是英愛馬及美國馬，絕少法國馬，因此日本馬圈也不是盲目的。日本人愛喝英國下午茶，蘇格蘭威士忌，也愛法國葡萄酒，確是兼收並蓄。



張福元