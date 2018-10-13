﻿勝在有方——環保動力升班再贏

「電路二號」上季尾跑黏地能狂勝實力指標「美麗寶寶」，進度理想。今季初出賺慢步速卻未能拋離三班中級馬「嘉應之友」，只算中規中矩。好在外地只跑兩仗全勝，用得不多，望熱身開氣後表現大進。
方駿暉
歐遊注意！現時香港特區護照持有人到訪歐盟神根地區（Schengen Zone），毋須申請簽證，最長可逗留九十天；不過，歐洲將於二○二一年起加強入境管制，港人若想到歐盟地區旅行，將須申請「歐盟旅行資訊及...
2018-10-13
中美貿易戰持續升溫，美國《華爾街日報》消息指，美國總統特朗普與中國國家主席習近平計劃會面。報道引述中美兩國官員消息報道指，特朗普和習近平將於十一月底，在阿根廷布宜諾斯艾利斯出席二十國集團峰會期間會晤，...
2018-10-13
已減弱為熱帶風暴的「邁克爾」周四逐漸遠離佛羅里達州，移向美國內陸地區及進一步減弱。當局證實今次風災的死亡人數已上升至最少七人，而早前已疏散的居民陸續返家。佛州州長斯科特說，佛羅里達狹長地帶受到「難以想像的破壞」。 當地政府官員說，佛州、喬治亞州和北卡羅來納州總共接獲最少七宗死亡案，部份人是被塌下來的大樹壓死。而整個佛州、亞拉巴馬、南卡羅來納、北卡羅來納和喬治亞州，有接近九十五萬個住戶和商戶受到停電影響。 位於佛羅里達狹長地帶的墨西哥灘是重災區，整個小鎮幾乎被夷為平地。 官員說，墨西哥灘鎮內有二百八十五名居民違抗強制疏散令。周三晚上，一批國民警衞軍隊員進入鎮內，找到二...
2018-10-13
大埔白石角建有不少低密度豪宅，其中海鑽‧天賦海灣正位於此，前臨吐露港，環境清幽，大部份單位享遼闊海景。是次介紹的四房大宅，面積2184方呎，空間偌大。據悉，業主曾斥資400萬元裝潢，加上從露台外望吐露...
2018-10-13
美股連續兩日急挫後，傳出美國總統特朗普與國家主席習近平，或在下月底舉行的G20峰會期間會晤，市場憧憬能緩解中美貿易戰緊張局勢。港股繼環球股市急瀉後反彈，加上重磅股騰訊（700）中止十連跌，領軍飆逾8%，帶動恒指急漲535點，收報25801點。 傳中美領袖計劃下月底會面外，美國財政部官員亦指，找不到任何理據將中國列為貨幣操縱國，相信可稍為紓緩中美貿易爭拗而緊張的關係。 騰訊回補下跌裂口 恒指高開135點後逐步上揚，全日波幅548點，最多升569點，高見25835點，收報25801點，飆535點或2.12%，但全周累跌771點。國企指數亦彈206點或2.05%，收報10299點...
2018-10-13
德國和荷蘭在今夏世界盃留下慘痛回憶後，現由新生代進攻中場帶領重新出發。日耳曼軍團的祖利安白蘭特技術出眾兼富創造力，橙軍的法蘭基迪莊多才多藝和大局觀強，兩人各有千秋，今晚歐洲國家聯賽A1組在阿姆斯特丹交手勢難分高下，博和。（奇妙電視77、有線602、662台周日凌晨2:45直播） 青黃不接的荷蘭無緣俄羅斯世盃，新帥朗奴高文二月上任即致力換血。橙軍上場歐國聯作客世盃盟主法國僅敗1:2雖敗猶榮，踢足全場的法蘭基迪莊表現出眾，六十八次傳送有八十六巴仙成功率，還有一次關鍵傳球、兩次攔截和兩次過人。 此子能出任攻中、防守中場，甚至串演中堅，他矢言專心為橙軍披甲：「我會專心在場上...
2018-10-13
換季時刻來臨，手袋當然也要送舊迎新，Twist由今日起推出秋冬優惠，而且折扣極吸引。Zoey特別精選今期半價新貨，讓姊妹們精心挑選。文︰Angel圖︰黃頌偉 潮牌Select Shop Twi...
2018-10-13
由陳貝兒(Janis)主持的TVB節目《嫁到這世界邊端2》繼續尋訪嫁到異鄉的香港人妻，頭兩集講到患有急性腎衰竭的港女秋仔和韓國Oppa暢勇之間至死不渝的愛，感動人心，節目出街時Janis都失守再喊過。...
2018-10-13
微博可能是中國最大的社交平台，受歡迎的一些所謂「微博大腕」，粉絲數目可達幾千萬。其中，也有許多未成年的用戶。 最近微博作了決定，不讓十四歲以下的兒童上微博，因為微博上有許多兒童不宜的內容。 微博上兒童不宜的內容包括一些色情內容，還有那些所謂的「網紅」女孩，天天在鏡頭前穿得布料極少，搔首弄姿討打賞，讓小孩子盡興瀏覽就不大穩妥了。其實跟這些內容相比，許多跟帖的評論更是暴露人性最醜惡的東西，人性陰暗盡於其中。這些都不宜兒童觀看。 但不宜兒童觀看就禁止他們看，也不是甚麼好辦法，尤其在當今網絡世紀，網上的東西，只要想看，總是可以看得到的。對於青少年來說，愈是禁止的東西愈想看，你要禁，...
2018-10-13
港股受外圍影響一瀉如注，剛周四單日暴跌九百幾點，持貨散戶一殼眼淚，局住坐艇等運到。由於環球市況極不明朗，有人選擇壯士斷臂，止蝕後為資金另謀出路。今日沙田馬場又有馬跑，騎師田泰安近期當旺，押注佢身上，可...
2018-10-13