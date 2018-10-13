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﻿勝在有方——環保動力升班再贏

2018-10-13 列印
　　「環保動力」上仗以為可憑機動跑法欺凌弱旅，怎料起步留後，即使當日之前幾場外疊路段狀況似較佳，但能在似無可能位置憑終極時速後上反先，衝勢比同樣路段之「閃耀鑽皇」、「金如意」和「藍海策略」勁得多，原來末段快達21秒9，比後三場頂班千四之一線高手「美麗大師」和「四季旺」更快，應是轉馬房及從化訓練回來後脫胎換骨。此役耗力不算多，隔十二日後體重保持，上班遇九十分以下之馬，對手未見增強，排檔內移料可回復機動跑法，少負十磅鬥爆一段優為之，應可再次先過終點。

　　「電路二號」上季尾跑黏地能狂勝實力指標「美麗寶寶」，進度理想。今季初出賺慢步速卻未能拋離三班中級馬「嘉應之友」，只算中規中矩。好在外地只跑兩仗全勝，用得不多，望熱身開氣後表現大進。

方駿暉
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