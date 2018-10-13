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﻿翠絲過兩關——至尊大師收復前失

2018-10-13 列印
　　「至尊大師」前仗贏馬正是跑田草C欄，上仗升班再戰，臨場備受追捧，顯見幕後仍具相當信心，奈何遇上「財帥」亡命快放，然而受制快步速亦只輸約兩馬位，演出其實不差。今次趁田C再報名上陣，只要能搶出，有望收復前失。

　　「按得澄」擅長領放，在C跑道角逐應能發揮最大威力。回看上季492場次，受讓十四磅跑贏「中華之光」，今次要倒讓後駒五磅，一來一回相差十九磅，推算後駒應有反先能力。事實上，「中華之光」上季三度入位，證明戰鬥力猶在，現評分較勝時更低，照計應可反彈。上周牠在從化試閘，走勢非常輕鬆，今次排六檔不用留得太後，有力後上贏馬。

珊翠絲
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