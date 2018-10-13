﻿伊仁絮語——首飾大聖勝利在望

微博可能是中國最大的社交平台，受歡迎的一些所謂「微博大腕」，粉絲數目可達幾千萬。其中，也有許多未成年的用戶。 最近微博作了決定，不讓十四歲以下的兒童上微博，因為微博上有許多兒童不宜的內容。 微博上兒童不宜的內容包括一些色情內容，還有那些所謂的「網紅」女孩，天天在鏡頭前穿得布料極少，搔首弄姿討打賞，讓小孩子盡興瀏覽就不大穩妥了。其實跟這些內容相比，許多跟帖的評論更是暴露人性最醜惡的東西，人性陰暗盡於其中。這些都不宜兒童觀看。 但不宜兒童觀看就禁止他們看，也不是甚麼好辦法，尤其在當今網絡世紀，網上的東西，只要想看，總是可以看得到的。對於青少年來說，愈是禁止的東西愈想看，你要禁，...

2018-10-13