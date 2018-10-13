  • 2018年10月13日 星期六
  • 23º
  • 79%
熱門： 劉小麗SORRY SIR 舉牌明日大嶼施政報告馬凱

日報新聞 > 馬經

﻿伊仁絮語——首飾大聖勝利在望

2018-10-13 列印
　　祈普敦今季成績一般，慶幸仍獲蔡約翰支持，今期他有五匹座騎，除了上仗轉廄即勝的「電子大師」，第五場「請跟我來」也值得留意。這匹父系為「戲劇泰斗」的三歲馬，上仗初出僅以三個多馬位負於「帝豪寶貝」，表現不俗，結合母系具有長力，因此今仗增程角逐應更合適。復課喜見此駒身形的比前紮實，年輕賽駒經一場實戰後，必有更進一步表現。今場主要對手為頂磅馬「同歡樂」。

　　第六場「首飾大聖」上仗首次在港角逐，雖然排外檔起步，早段被逼留守較後位置，末段竟交出全組最快時間，最終僅負於較有作戰經驗的「七十七十」及「龍串鳳」。今仗改由潘頓策騎，鬥志鮮明，而且排在五檔，跑法可較為靈活，有力為取得在港首場勝利。

Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd