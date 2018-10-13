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﻿重點出擊——明月昇輝可圈可點

2018-10-13 列印
　　第三場「明月昇輝」上季初試啼聲，雖然九戰得一亞，但早在今年元旦日出賽之後，筆者已密切留意其動向。皆因當天田草B+2跑道的直路階段，內欄場地嚴重偏慢，當日多匹走內疊路段落敗之馬，其後紛紛交出佳績，與前駒同場而接戰即補中的「飛越峰」便是一例。

　　「明月昇輝」隨後屢拼無功，或基於出賽經驗尚淺與進度未足，再者之後一仗臨場周身大汗，落敗可料。直至總場次539縮程跑千二，早段跟前蝕快步速，惟前置馬之中僅牠可上名，而放頭馬「盈華盛甲」在此役蝕步速之下，再出即爆巨冷W，可推算前駒身處逆境仍上名，實力足可站穩四班。

　　其後「明月昇輝」轉戰谷草未盡合適，季末一役重返田草千四，即使起步跳躍及全程走勢極不穩定，末段仍追回大片失地。該仗三甲馬分別為「承你所願」、「同歡樂」與「安喜」，這三駒今季成績有目共睹，「明月昇輝」的一席第四可圈可點！

安西教練
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