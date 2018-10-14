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﻿馬場浮世繪——蘇保羅贏威利熱流　全部練馬師開齋

2018-10-14 列印
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　　遲到好過無到，今季賽事昨日來到第十一回合，蘇保羅終憑「威利熱流」取得季內首場頭馬，賽後他返回凱旋門時，不忘向欄邊支持者揮手示好，心情甚佳，而所有練馬師今季也都開齋。

　　蘇保羅賽後表示：「我的作風向來都較緩進，何況旗下馬匹上季征戰頻仍，多駒評分接近飽和，又或需要時間休息，所以十月份才開齋並非意外，但相信稍後成績將愈來愈好。『威利熱流』跑休後新鮮感特佳，且跑千八米草地或泥地都勝任，只是適合其報名的賽事不多，部署上受到局限，幸好今場初出立即取勝，馬兒及鞍上人的表現都值得讚許。」

馬場浮世繪
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