  • 2018年10月14日 星期日
  • 24º
  • 80%
熱門： 劉小麗明日大嶼SORRY SIR歐遊馬凱

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——韋達今季沙田例贏

2018-10-14 列印
Previous Next

　　今季莫雷拉不在港，不少騎師的成績都提升，例如韋達便屬其一，而且以沙田賽事表現特別醒神，連同昨日的「軍力勁」在內，在他有份參戰的五次沙田賽事中，原來次次有馬贏，演出非常穩定！

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd