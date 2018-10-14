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﻿馬場浮世繪——潘頓連場熱倒終爆冷W

2018-10-14 列印
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　　潘頓昨日騎足十場，且座騎連場成為熱門，可惜多駒都告倒灶，尤其獨贏一點六倍的「首飾大聖」跑梗頸四，情況最為慘烈，幸好騎者到第八場憑冷門的「勝利仔」贏馬，追捧的馬迷總算有收穫了。

馬場浮世繪
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