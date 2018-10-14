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﻿馬場浮世繪——近期研訊抗議非常旺場

2018-10-14 列印
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　　近期頻頻有研訊及抗議事件！昨日尾場頭二馬的「最新鮮」及「愛馬劍」在終點前短兵相接，賽後先是馬會展開研訊，繼而後駒提出抗議，理由是最後階段受干擾，但最終賽果不變，令前駒騎者田泰安中三元兼做騎師王。

馬場浮世繪
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