﻿田泰安後上做騎師王 呂健威徐雨石起孖 何澤堯四W捧兩盃

昨日何澤堯和田泰安各領風騷，前者憑「陽明豐豐」、「繽紛駿驥」、「上市動力」及「豹子頭」報捷，為呂健威和徐雨石起孖之餘，更囊括仁濟盃及香港中華總商會盃。至於田泰安則勝出苗廄「龍城勝將」、蘇廄「威利熱流」及姚廄「最新鮮」，最終更以較佳積分後上成為騎師王。



昨日何澤堯手風大順，在第三場賽事先為「陽明豐豐」開齋，到第五場再憑「繽紛駿驥」捧走仁濟盃，而第七場及第九場則分別勝出「上市動力」及「豹子頭」，其中前駒奪得香港中華總商會盃。何澤堯一日四W，刷新個人紀錄。



「陽明豐豐」及「繽紛駿驥」練者呂健威指：「『陽明豐豐』衝刺力短，因此不能過早望空，今仗早段牠被對手夾一夾，錯有錯着下留後跑反而更好，論馬日後可以增程發展。『繽紛駿驥』曾有喘鳴症，所以陣上發揮必須小心翼翼，今仗何澤堯的留放甚佳，結果令此駒交出水準開齋。」



而「上市動力」及「豹子頭」練者徐雨石說：「『上市動力』剛戰再次贏泥地，證明泥地性能出色，但牠過往跑草地亦有佳績，並非獨沽一味，部署方面非常彈性。『豹子頭』上季跑泥地已成績甚佳，同時幸好馬主沒有強逼牠在季尾再戰，令馬兒有更多時間成長，目前我沒打算讓其遠征，而下仗要等十二月的二班泥地同程。」



儘管何澤堯四喜臨門，但騎師王仍不敵田泰安，後者憑「龍城勝將」、「威利熱流」及「最新鮮」贏馬，另外還有一亞兩季，最終以兩分之微後上封王。至於苗禮德就以「龍城勝將」這場頭馬，暫時壓過告東尼而登上榜首。賽後苗禮德說：「『龍城勝將』質素良好，但尚未成熟，今仗只是贏在出賽經驗較對手豐富，論馬仍有進步空間，日後跑千二米將更合腳法。由於此駒只是三歲，我並不急於安排牠頻密出賽，給予其足夠時間成長，長線而言定更有利。」



另一方面，韋達、史卓豐和潘頓昨日各進帳一W，前者為「軍力勁」取得連捷，練者大摩表示：「『軍力勁』今仗對手不少，本身還要排十一檔，形勢並不容易克服，但結果牠的表現非常出色，當然韋達的發揮亦佳。以此駒今仗的取勝姿態來看，繼續跑泥地賽仍可望建功。」



而史卓豐則為「快樂旅遊」開齋，練者沈集成透露：「『快樂旅遊』的身價不菲，很多謝馬主相信我的眼光與建議，在拍賣會積極競投。上仗此駒初出表現已不差，只是走勢有點稚嫩，所以賽後史卓豐建議加眼罩，今仗我認為快馬不多，故吩咐騎者讓馬兒順放，結果戰術奏效。」



至於全日不少座騎熱倒的潘頓，就以「勝利仔」贏馬，練者賀賢指：「『勝利仔』雖然是長途馬，但季內初出有新鮮感，跑千六米也可應付，況且賽前試閘顯示狀態不俗，所以我對牠也有一定信心。」



記者：文傑、亨利