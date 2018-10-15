猴王駒再來逞能

星期日晨課照例平淡，昨天亦不例外，不過郭能依然到場操馬，十分勤力。由於他早前陣上不小心策騎，本周日賽後開始停賽兩日，騎者坦言要在停賽前多贏幾場頭馬，而周四谷戰的六匹座騎中，他認為以「猴王駒」和「馬奇財」最具爭勝機會。



「猴王駒」今季轉投摩廄，適逢踏入五歲成熟期，跑過一場熱身後，上仗在郭能胯下跑谷草千二米得亞軍，周四晚原裝配搭再跑，郭能說：「上場『猴王駒』全程走勢暢順，入直路一度極具爭勝機會，只是在終點前才被出賽經驗更豐富兼曾在同程贏馬的『索先生』越過，可算敗不足辱，同時證明本身今季開始進步。今次『猴王駒』再跑谷草短途，全場出馬只有十匹之餘，對手實力也未算太強，希望牠演出持續進步，便有機會贏出在港首場頭馬。」



姚廄「馬奇財」前仗在谷草千二米贏馬後，上場再跑同程僅得第五，今次增程跑一六五○米，郭能認為更合發揮。



馬奇財增程合理



「其實『馬奇財』上場走勢良好，可是末段短兵相接時卻表現均速，未能抗衡對手衝刺，既然牠來港前曾勝千六米，今次改跑更長途程十分合理，而且有可能交出更佳成績。預計今場早段步速應正常，『馬奇財』及早找到遮擋留力的話，可望末段發力挑戰對手，爭取季內第二場頭馬。」他說。



此外，霍利時馬房的「越感」擅長跑谷草千二米，剛戰在同程後上擊敗對手，第五次在該路程贏馬，郭能坦言此駒評分早已接近飽和，上場排八檔亦非理想，可是仍然以佳勢取勝，演出之佳令他感到意外，周四晚乘勇再戰，冀望可以克服重磅，再一次交出成績，倘若臨場有快步速幫助，對其爭勝將更有利。



特約記者︰文傑