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馬場浮世繪——杏目榮膺日本雌馬三冠

2018-10-15 列印
　　日本雌馬三冠賽尾關途程二千米的秋華賞，昨午在京都競馬場舉行，香港馬會轉播受注，首關櫻花賞和次關橡樹大賽盟主「杏目」，臨場被捧成一點三倍一面倒大熱，結果表現沒有令捧場客失望，在騎師李慕華胯下輕易以個半馬位勝出，成為日本賽馬史上第五匹雌馬三冠盟主。至於馬會昨日現場轉播受注京都競馬場的六場賽事，全日總投注額為一億五千三百多萬元，與上月的短途馬錦標賽馬日相若。

馬場浮世繪

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