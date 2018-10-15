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馬場浮世繪——日騎師錯判終點遭停賽

2018-10-15 列印
　　周六晚開始，各大賽馬網站瘋傳一段短片，片內為當天日本新潟競馬場第六場二千五百米賽事，見習騎師山田敬士策騎次熱門Peisha Elite錯判賽事途程，以為該賽是短途賽，當座騎首次轉彎入直路即鞭推兼施，結果在過終點後數百米收慢座騎才如夢初醒，並立即重新讓座騎加入競賽，可是由於耗力太多，最後包尾大敗。類似錯判賽程事件，過去在歐洲和美國亦出現，在日本則屬首次。當地的競賽小組立即行動，先禁止山本敬士昨日上陣，其在新潟競馬場的八匹座騎須易配，之後經過研訊，給予無限期停賽的處分。

馬場浮世繪
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