﻿長駐日本暫無着落 蔡約翰聘帥撐回流 雷神有望歸位

銳意長駐日本的三屆香港冠軍騎師莫雷拉，於上周四獲悉在彼邦考筆試不及格後，對未來動向一直三緘其口。惟昨日有消息傳出，蔡約翰已入紙申請莫雷拉出任馬房主帥，正待馬會牌照委員會審批，一旦獲得批准，雷神完成了其在日本的客串期後，便會來港履新。記者：文傑



自從上周四傳出莫雷拉在日本考試不及格的新聞後，便一直有消息指他會回港策騎。剛周六的沙田過後，馬會行政總裁應家柏回應記者查詢時指出，香港馬圈並非一個要來便來、要走就走的地方，所有牌照的申請都要按程序處理。任何練馬師想聘用主帥，首先都要向馬會牌照委員會申請，待獲得批准之後才遞交人選，以及得到廄內馬主簽署贊成文件，再予牌委會審批，才可成事。



馬會審批騎師牌照向來嚴謹，但處理馬房聘帥申請，後者明顯相對寬鬆。最典型例子是澳洲騎師白德民於一九九三年策騎「多多彩」被裁定未盡全力而重罰停賽九個月，多年後卻可再度來港出任大摩的馬房主帥。另外，法國騎師冼毅力在○三年「沙士」爆發時舉家離港，令馬會高層震怒，可是一年多後，便可藉出任葉楚航馬房主帥的身分再臨。因此，外間估計莫雷拉這次獲發牌機會甚大。



莫雷拉目前跟日本中央競馬會的客串合約，將在本月底屆滿，不過在考試前已遞交申請另一次客串期，由十一月初開始至十二月十日上陣，故即使蔡約翰申請聘他為主帥成功，莫雷拉可能亦要在十二月的香港國際賽後才開始返港履新。如果雷神撤回日本的牌照申請，則估計最快可以十一月初便再與香港馬迷見面。



如果莫雷拉真的重臨香港，勢將改變目前騎師榜形勢，外間認為對田泰安的影響會較大，田泰安昨日對此就回應說︰「香港賽馬無論任何時間都競爭劇烈，有沒有莫雷拉在這裏都一樣，我上季只為蔡約翰贏出五場頭馬，所以即使莫雷拉來港出任蔡廄主帥，令我騎蔡廄馬的機會減少，但實際影響卻不太大。」另外，史卓豐亦表示與蔡廄合作不多，故此莫雷拉真若返港，對其也無甚影響。



