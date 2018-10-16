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﻿馬場浮世繪——李佳芯任婦女銀袋日大使

2018-10-16 列印
        一年一度的「莎莎婦女銀袋日」，將於十一月四日在沙田馬場舉行。馬會昨午假跑馬地馬場馬主廂房舉行記者會，公布當日活動及詳情，出席者包括贊助商主席及行政總裁郭少明博士、副主席郭羅桂珍博士、馬會賽馬事務執行總監夏定安，以及今年莎莎銀袋日形象大使李佳芯，場面十分熱鬧。當日入場人士，就一如傳統可獲贈紀念襟針，先到先得。

馬場浮世繪
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