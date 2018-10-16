  • 2018年10月16日 星期二
  • 24º
  • 97%
熱門： 消委會港珠澳大橋明日大嶼周潤發梅根

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——馬會鼓勵參加周六從化試閘

2018-10-16 列印
        馬會目前正鼓勵九位在從化設廄的練馬師，踴躍派馬參加周六舉行的草地試閘，並已通知所有騎師要盡量配合。曾經多次前往從化為師父沈集成的馬匹試閘的見習生巫顯東，以及田泰安，都已決定會參加周六的從化試閘。至於其他參加試閘騎師人選，日內便有答案。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd