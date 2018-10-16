﻿輝灑自如——有讚要讚有彈照彈

一人一部手機（甚至多部），人人都可當網紅、KOL。現時通街都是美食家，不少大集團亦都投放更多資源，用在互動媒體的市場推廣上，可是做法是由公關部擬好稿件，只待網紅們把重點讀好，再配合靚靚外表，便是賞心悅目的一條宣傳片。



也有相關的工作找上筆者，但最後告吹。原因是我從來不喜歡照稿讀，好吃便是好吃，不好就是不好，裝也裝不出來。馬主中不少人經營飲食業，也會宴請媒體朋友，希望多加宣傳，增加品牌曝光率。



我便出席過不少類似飯局，但往往會嘗試從雞蛋裏挑出骨頭，然後再向主人家反映。有朋友好心提醒我，這樣是不給主人家面子，事實卻證明真話往往是最中聽，有好幾位馬主甚至因而成為私下好友，而我也會到他們的餐廳當會付帳的神秘顧客呢！



朱鎮輝