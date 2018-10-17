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馬場浮世繪——友誼之星趁勇謀突破

2018-10-17 列印
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　　蘇廄的「友誼之星」 （上圖）剛戰跑谷草千二米，入閘前賠率由十三倍急跌至八點二倍，可是最後卻三甲不入。明晚此駒轉戰谷草一六五○米，練馬師蘇保羅昨晨接受訪問時坦言，「友誼之星」是一匹三四班升降機，在四班賽表現生龍活虎，但在三班賽演出始終一般，今次在中距離上陣，亦只是希望趁馬兒狀態良好時，演出能夠突破。

　　此外，蘇保羅表示，「智愛」上季成熟進步，取得三場頭馬，上季結束後，他安排該駒在從化馬場接受訓練，之後一直操練正常，之前兩次試泥閘均有良好走勢，今次復出跑谷草千二米，希望演出再進，走入前列一席而回。

馬場浮世繪
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