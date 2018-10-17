馬場浮世繪——潘頓獲准赴澳洲出賽

意大利騎師李寶利明晚七匹座騎裏，不乏近績良好分子，他昨晨收操後透露，「中華壹號」和「良才」狀態回勇即上名，今戰分別在合適路程出擊，將是自己的爭分籌碼。 容廄的「中華壹號」在過去兩季均在季初階段演出最佳，今季也在熱身後，剛戰再出跑第二，明晚此駒再攻谷草短途，李寶利說：「上場『中華壹號』遇上的『鄉村瑰寶』實在太強，可是本身已跑出應有的水準，即使早段較慢，但直路上追回多個馬位，終點前剛好得第二，今次同場對手裏再沒有一匹像『鄉村瑰寶』的強手，而且估計早段步速應該正常，有利『中華壹號』發揮後勁，爭取頭馬。」 「良才」剛戰初跑谷草一千米得第三，明晚再跑同程，李寶利認為此駒衝力較短，跑谷...

2018-10-17