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馬場浮世繪——潘頓獲准赴澳洲出賽

2018-10-17 列印
　　馬會騎師潘頓已獲准請假離港，以便於十月二十日星期六在考菲爾德馬場策騎「紅翠」競逐考菲爾德盃（一級賽）。潘頓將於上述賽馬日結束後隨即返港，以履行其十月二十一日星期日沙田賽事的策騎聘約。

馬場浮世繪
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