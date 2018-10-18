  • 2018年10月18日 星期四
  • 21º
  • 96%
熱門： 港珠澳大橋明日大嶼中華白海豚木村光希居屋

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——燈胆精英級數超群

2018-10-18 列印
  「燈胆精英」上季在田草千四跟「志趣相投」和「辣得很」跑近，至少有三班中級能力。可惜其後演出較反覆，直至季尾除去所有配備後，於千二米以終極時速22秒2衝過「順意寶」，後駒隔一仗轉到谷草便氣走其後再勝之「開心神駒」和「越感」，水準已提升至三班中上級。難怪隨後轉到谷草千二，直路取位論盡也能在強組入位，證明此場地跟眾多同父馬一樣合跑。今休夠而準備積極，試閘肯追，預期早段可貼欄跟五六位，入直路憑較高級數，足可像外地般一出即入前兩名。

  「大風暴」上季尾能在谷草千二跟「喜進」鬥得接近，級數能力跟前駒相近。今仗如有好際遇切入內疊，也具勝望。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd