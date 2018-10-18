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﻿伊仁絮語——放眼量予取予攜

2018-10-18 列印
  第一場「你知我意」過往於三班亦曾告捷，現居四班固然級數超然。今季牠改投丁廄，暑假至今多番由丁冠豪和蔡明紹操試，雖然十月初的大閘綵排，走勢僅屬一般，但今場對手實力非強，如果紹仔能把握前段，絕對有力爭勝。對手是排在黃金一檔的「富萬家」，此駒乃典型三四班升降機，若前駒有任何差池，有權代之而興。

  第七場「放眼量」上仗復出跑嫌短的谷草千二，以強橫後勁追入第四，今次即加強配搭兼重返勝途，威力必然更大。上季牠角逐谷草一哩全取獎金，今憑路合態勇，當可予取予攜。

Ian
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