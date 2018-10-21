﻿勝在有方——醒目再臨坐亞望冠

「醒目再臨」上季初時表現平平，直至502場次以終極時速22秒58克服慢步速和場地難追之劣勢，能衝贏賺盡形勢之「快閃的」，後駒再出也能輕勝，另有蹄下敗將「紅麗舍」、「南莊加寶」、「怪獸都市」和「三思飛駒」等其後均可再贏，原來屬極強組頭馬。本身再出也一再於劣勢下衝近，季尾因體力下降才輸給今次又同場之「陽光」。所以今季初出縮程跑千二已看好，果然又以終極時速21秒91衝入大冷Q腳。剛戰早段超快步速跟得急之下，賽後發現氣管有血，敗不足據。今隔六星期才再出，重配贏馬拍檔沈拿，排檔適中，跑對形勢穩入前兩名。



「快樂寶貝」前季可兩勝三班賽，上季能一再於劣勢下跑近，回到四班便有利。剛戰起步欠佳跟跑而回，差到不似真，轉馬房次仗用牌仔不用負重，重遊勝路可多給一次機會。「陽光」上季初出已展現精英級數，但其後贏千六之水準不算高，今仗初出負頂磅如成大熱，作配較宜。



方駿暉