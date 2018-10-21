﻿翠絲過兩關——佳知武仕悅裕

第三場四班一二○○米。一直覺得「天意」與廄侶「智愛」頗相似，論能力或以後駒稍高，不過準繩則以「天意」更勝一籌。 計成績，「天意」在港兩季只一捷，說牠超班稍欠說服力，但牠上季既可在千四米擊敗「紅麗舍」和「幸運時代」，面對同班的短途馬，怎計也有些着數。再說，此駒上季勝後，曾兩度在排好檔之下跑千二米搏輸，不過485場次其實只不敵今季在三班也上名的「金鼓齊鳴」，697場次則是在留得稍後之下與「機智神駒」、「舉世無雙」等有中距離能力的馬衝近，兩場走勢都絕不差。 今仗「天意」休出即跑現階段最合發揮的田草千二米，排三檔有利其中置型跑法，雖然馬房季初較為慢熱，但此駒屬相對較早開操的一批，參...

2018-10-21