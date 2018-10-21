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﻿翠絲過兩關——佳知武仕悅裕

2018-10-21 列印
　　告東尼對轉倉馬一向急進，「悅裕」及「佳知武仕」吼準大賽日一同列陣，實屬必拼之馬。

　　「悅裕」上回轉跑谷草，部署令人摸不着頭腦，況且更增程跑千八，雙重疑點仍被捧成大熱，馬迷太過熱情了，今次回師田草跑千四米勝途，部署正路得多，一定見真章！

　　「佳知武仕」上回轉投東廄初出即拼入Q，雖然當日賺了利前置的跑道模式，但能與頭馬雙隻拋離群駒，水準實在不俗。今次再報千六，普遍對手都欠此程根據，大有機會再捷。

珊翠絲
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