  • 2018年10月23日 星期二
  • 25º
  • 83%
熱門： 港珠澳大橋台鐵翻車岳華郭炳湘沙中線

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——日本良駒踴躍報爭國際賽

2018-10-23 列印
　　今年香港國際賽事的首階段免費報名期，已於昨日截止。近年日本馬報名甚踴躍，今屆也不例外，多匹香港馬迷曾在越洋賽事看過的良駒都有入紙，包括應屆雌馬三冠盟主「杏目」、應屆安田紀念冠軍「魔族雅谷」、短途馬錦標冠軍「鐵杵成針」，以及去年杜拜草地大賽冠軍「強擊」等。

　　此外，有消息指澳洲農業及水資源署，最快會在下個月解除馬匹直接從香港運往澳洲的禁令。如果屬實，今年香港國際賽亦有機會復見澳洲馬參賽。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd