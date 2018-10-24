賽日數據——跑馬地旺何澤堯

今晚谷戰敲旺門騎師，不可不留意目前騎師榜上的「三哥」何澤堯。事關堯仔季內渡江上陣，入前四名比率達57%，換言之有其在陣的谷中賽事，買四重彩或四連環缺他一票，逾半數場合無份命中。



這位現時的華將一哥，今晚披甲六場，特別要留意的是第七場「友情人」。這匹東廄馬已跨季四仗配堯仔跑谷草千二，上季兩戰得一W，今季兩戰都一亞，人馬合拍兼路合，今次可望成為季內首匹在堯仔胯下奏捷的東廄馬。



講到騎練合作，今晚文家良四駒參戰三配潘頓，同要留意。因為原來剛曾上名的文廄馬翌仗配潘頓，五成三可再入三甲，第六場「幸運飛駒」與尾場「翡翠劇院」上仗都入三甲，後駒所得亞席更是由潘頓經手。



至於其他今晚要留意的數據，先講頭場「歐洲之星」，今仗作轉投丁廄首戰，原來丁冠豪開倉以來，六次派馬跑五班谷戰，得過五冠一季，勝出率八成，上名率百分百。第三場「君子承諾」配賴維銘就勝在人馬合拍，九戰谷草千六得一冠三亞。







文傑評語



潘頓和文家良最近兩季合作上名率均超過三分一，今次攜手以三駒出擊，「翡翠劇院」有近績支持，固然有留意價值；「小島怡情」在港服役以來兩場頭馬均為潘頓操刀，近期走勢回甦即交由他壓陣，亦是坐位望贏分子。







亨利評語



何澤堯近期贏馬如斬瓜切菜，氣勢如虹，再者數據顯示，今季他出戰谷草準繩度極高，故除了焦點賽駒「友情人」，其他座騎也不容輕視。尤其「明昇」、「勇敢傳說」和「索先生」上仗均入前四名，都要吼實！



馬場脈搏



