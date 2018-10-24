﻿勝在有方——飛霸龍大熟值博

「飛霸龍」上季頭兩仗均能勝，狀態向好後可持續，蹄下敗將「八十八十」和「美麗寶貝」其後均有好表現，後駒更在季尾征服二班，本身已展現PPG精英級數。再出名次倒退後缺陣了三個月，應是健康曾出岔子。復出後表現較反覆，但今季一出即能勝三班谷草千二，放得不算慢之下，仍能拋離要爭亞軍之「友情人」和「魅影揚飛」，後兩駒俱可作實力指標，應有三班中上級水準，而且看總時間跟早一場另一組三班頭馬「最驫」相若，姿態卻從容得多。大馬隔四星期才再出，正處四歲大熟黃金期，只跑了七仗，預期仍會進步，內側快馬不多，如因外檔而有四倍以上便值博。



「翡翠劇院」剛戰如非受阻當可跑得更好，但耗力後過往較少打疊好，已見盡之熱門只作副選。



方駿暉