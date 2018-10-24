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﻿翠絲過兩關——和諧小子雷超

2018-10-24 列印
　　「雷超」今回必熱，但看牠季內三戰的演出，試過排劣檔，又試過蝕形勢，仍可交出兩季一第五，實在難能可貴。今次終於得天助，抽到一檔之餘，兼換上贏馬拍檔潘頓，天時地利人和俱備，應該可以取勝了。

　　「和諧小子」只擅長千二米，上次跑谷草一千米其實嫌短，兼且轉彎走外疊蝕位，最終仍取得第五，演出已算不俗。上季此駒能在田草與「輝煌星」串Q，按理今次回師正宗路程，絕對有力一爭，加上剛季贏馬正是在谷草C+3跑道，今次吼準再臨，值得一敲。

珊翠絲
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