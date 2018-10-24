﻿伊仁絮語——歐洲之星看高一線

第一場「歐洲之星」近兩季初出獲冠亞各一，反映性賦有利新鮮感作賽，加上剛於四班曾僅敗給「川河領駒」入Q，論實力居五班應屬超級。此駒轉倉後曾兩度試閘，雖然走勢未算起眼，但現評分與上季勝時只差一分，今改配手風大順的潘明輝，只要發揮出水準，有力一爭。



告東尼及田泰安繼續蜜月期，今戰又有「萬事欣」及「好得威」合作。「好得威」上仗能克服外檔，最終以頸位擊敗「喝采」，今仗兩駒的排位大不同，看來「喝采」要反先絕不容易。再看「好得威」復課操練，近兩課快跳更見爽朗，雖然今場要面對多匹惡馬，但本身排檔有利，而且狀態勇銳，進步中的質新馬可看高一線。



Ian