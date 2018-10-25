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﻿馬場浮世繪——霍利時女兒打氣有馬贏

2018-10-25 列印
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　　霍利時女兒日前訪港，昨晚入場觀賽，而時廄共出馬六匹，結果除「快閃的」報捷之外，「凱旋星光」及「雷超」亦能拼入位置，有晒搏殺動靜，親情的威力果然不同凡響！

馬場浮世繪
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