  • 2018年10月25日 星期四
  • 25º
  • 83%
熱門： 國泰玉兔港珠澳大橋轉數快入台證

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——韋達快閃邁向千八W

2018-10-25 列印
Previous Next

　　韋達貴為十三屆冠軍，雖然如今支持大不如前，但今季成績尚算不俗，昨晚他便憑時廄「快閃的」取勝，贏得本身季內第八場頭馬，目前尚欠一W即在港贏夠千八場頭馬，邁向新里程。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd