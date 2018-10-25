﻿潘明輝升格起孖捧盃

潘明輝昨晚憑「歐洲之星」贏夠七十W畢業，下次賽事升格大師傅，騎者之後另贏「驫驫」起孖，並且奪得浪琴表錦標。至於「歐洲之星」練者丁冠豪另贏「創意寶」，賽後升上榜首，而後駒騎者田泰安則另贏「好得威」，同樣梅開二度，最終更成為騎師王。



昨晚潘明輝在頭場賽事憑丁廄「歐洲之星」勝出第七十場頭馬，下次賽事將升格大師傅，但仍然有三磅可減，賽後賽馬事務執行總監夏定安主持畢業儀式，輝仔的家人、師父賀賢和騎術學校校長陳念慈，齊齊見證開心時刻。之後潘明輝於第五場憑何廄「驫驫」成功起孖，並且奪得浪琴表錦標，喜上加喜！



至於「歐洲之星」練者丁冠豪亦梅開二度，皆因他在第四場與田泰安合作憑「創意寶」贏馬，賽後以十三場頭馬升上榜首，練者接受訪問說：「『歐洲之星』特別有利憑新鮮感作賽，今季遲至十月尾才復出，主因牠首次試閘時表現甚差，所以要讓牠再多試閘一次，做足準備而臨，結果一戰功成。『創意寶』上次賽前試閘走勢強勁，但上陣卻失準，我認為可能試閘時泄了火，因此復課後沒有再安排牠試閘，而今仗預期沒有快馬，故吩咐騎師搶放，最終馬兒愈走愈順，就此一放而回。」



丁冠豪升上榜首



而「驫驫」馬主葉俊亨則說：「『驫驫』表現向來好開就好，上仗入位已反映進度理想，今仗雖然取勝，但嚴格而言也只得大約九成狀態，相信之後演出會更加好。」



此外，苗禮德和霍利時昨晚都有馬贏，這兩位南非練者包辦了第二口孖寶，前者憑黃俊策騎的「事勝意」放到取勝，他賽後說：「今場黃俊完全依照策騎指示，起步後即讓『事勝意』貼欄領放，並且成功控制步速，結果直路上座騎猶有餘勁，率先衝過終點。此駒狀態呈勇時戰鬥力特別強，即使目前已經七歲，但未見有任何退化，季內如果遇到有利形勢，仍有機會再捷。」



至於霍利時與韋達合作贏「快閃的」，練者表示：「『快閃的』過往曾在韋達胯下取勝，證明人馬合拍，而今場他沿途走位也實在出色，起步不久便進佔內欄慳位競跑，入直路才移出外欄望空衝刺。此駒今季大熟大勇，相信升班後負輕磅跑谷草中距離，仍有望取得頭馬。」



記者：文傑、亨利