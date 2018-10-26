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﻿馬場浮世繪——田泰安出戰新加坡金盃日

2018-10-26 列印
　　新加坡賽馬會昨日宣布，將簽發為期一天的騎師執照予田泰安，讓他在下月十一日的新加坡金盃賽馬日上陣。跟過去兩年一樣，田泰安今次獲得當地練馬師瑞爾士之邀，雖然新加坡金盃不是國際一級賽，卻屬香港馬會越洋轉播賽事之一，符合馬會限定騎師出外客串的條件，故田泰安便向馬會申請到當地客串一天，至於他在新加坡金盃及其他賽事的座騎，稍後會有公布。

馬場浮世繪
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