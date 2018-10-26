張氏理論——入場戰衣 是西裝

老張於八十年代初仍未入行，有一次在入沙田馬場的火車上，遇到評馬前輩老惠，一位友人認識他，已作初步介紹，當時老張見到他穿三件頭西裝及手拿公事包入場，略感詫異，因為當時評馬人多穿便服，老張入馬場也是便服，因為由星期一至星期五都因工作性質而穿西裝也。



想不到自己入行後也穿西裝入場，雖然工作性質無必要，就算是記者要訪問，也不必要西裝的，而老張上電台，根本無人看到我衣著，但老張認為要尊重本身工作而穿西裝，而另一原因是慣了到英國馬場，而在英國入場一定要穿西裝的。



老張也明白英國馬場會員席要求衣著，最合身份是穿單西裝上衣，西褲及麂皮鞋。因為賽馬算是戶外活動，不必全套西裝，更不合煲呔。因此馬會日前催谷男士結煲呔入馬場作為時尚，根本是不知時尚為何物，因為於皇家雅士谷，女士要戴帽，男士是要穿禮服不是煲呔，因為後者只用於隆重晚宴。



張福元